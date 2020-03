Coronavirus, Rustu in condizioni critiche: l’annuncio sull’ex Barcellona

Coronavirus, Rustu è grave: l’ex portiere del Barcellona ora rischia la vita

Coronavirus – Rustu | Era stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa, dopo essere stato contagiato anche lui dal Coronavirus. La diagnosi iniziale che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, riguardava i soliti sintomi che hanno portato alla positività al Covid-19. Problema che però sembra essersi aggravato, con l’annuncio da parte dei media locali e riportato poi da Ansa. L’ex Barcellona e Fenerbahçe, 46 anni, si troverebbe ora in condizioni critiche. La moglie del portiere Rustu Reçber ha espresso tutto il suo dolore attraverso il proprio profilo di Instagram.

Aveva fatto un po’ di polemica la scelta di non mettersi in quarantena al ritorno dagli USA, ma adesso tutti sono in apprensione per le sue condizioni. A parlare della situazione è la moglie dello stesso Rustu Recber, finito in condizioni gravi dopo il contagio del Coronavirus. Ecco, di seguito, il post pubblicato dalla sua compagna di sempre:

“Abbiamo portato mio marito Rüştü in ospedale con una diagnosi di Covid-19. Sembrava tutto nella norma, ma la situazione è peggiorata improvvisamente, con lo sviluppo di tutti i sintomi. La cosa più triste è che nessuno di noi può stargli vicino in questo momento, è una cosa che fa malissimo. Per fortuna io e le figlie siamo risultate negative. Chiedo a tutti rispetto”.