Coronavirus, Pippo Inzaghi attacca: “Albertini di basso livello”

Coronavirus, è scontro tra Inzaghi ed Albertini

Coronavirus | Pippo Inzaghi contro Demetrio Albertini. Ex compagni di squadra in campo, divisi oggi dalla polemica sulla fine dei campionati. Il tecnico del Benevento ha voluto rispondere alla Gazzetta dello Sport, alle parole dell’ex compagno di squadra.

Ultime Benevento, le parole di Inzaghi

“Non vorrei dire nulla perchè le parole poi sono strumentalizzate. Mi sembra di dire una cosa ovvia, che tutti noi speriamo, che un giorno quando finirà tutto, se ci sarà la possibilità, di ritornare a giocare. Mi ha dato fastidio leggere certe cose. E’ stato letto il titolo senza leggere il contenuto. Dopo la partita col Pescara, con 22 punti in più sulla terza, sono stato il primo a chiedere lo stop.

Infine ecco l’affondo del tecnico su Albertini.