Coronavirus, Gabbiadini rivela: “Sono tornato negativo, ma aspetto secondo tampone”

Coronavirus: le parole di Gabbiadini

Coronavirus Gabbiadini | L’Italia è stata la nazione più colpita dal Coronavirus, e i casi di contagio nella nostra penisola sono in aumento giorno dopo giorno. Sebbene si stia intravedendo una piccola luce in fondo al tunnel, la situazione resta piuttosto critica, e anche il mondo del calcio è stato colpito da un fulmine a ciel sereno. Diversi giocatori sono risultati positivi al tampone, e tra questi anche Manolo Gabbiadini, uno dei primi. L’attaccante della Sampdoria ha vissuto delle brutte giornate in quarantena, e ha voluto dire la sua in un’intervista a Sky Sport. Queste le sue rivelazioni:

“Ho vissuto una malattia leggera, ho avuto un po di febbre e poi la tosse per 5 o 6 giorni. Il dottore mi chiamava, ero parecchio sotto controllo. Adesso sono negativo, ma devo aspettare un secondo tampone per avere tutte le certezze. Ho ripreso le forze, e adesso che io e la mia famiglia stiamo bene, ho ripreso ad allenarmi a casa”.

Coronavirus: stop agli allenamenti

Gabbiadini è tornato negativo ed è tornato ad allenarsi, ma così come per gli altri giocatori, adesso non sarò possibile riprendere i normali allenamenti almeno fino a metà aprile. Chiaramente si tratta di una data fittizia e preliminare, specie perchè si dovrà andare a monitorare la situazione più attentamente nei prossimi giorni.