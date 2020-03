Calciomercato Roma, quattro colpi: Augusto, Tiquinho, Gotze e Kovalenko

Calcio mercato Roma Augusto Tiquinho Gotze Koavlenko | La Roma lavora al futuro per rinforzare la rosa che sarà messa a disposizione ancora una volta nelle mani di Paulo Fonseca. Come riportato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ds Gianluca Petrachi è in continuo contatto con diversi agenti e club per la chiusura rapida delle trattative. Si pensa a ogni reparto, nessuno messo da parte. Ogni ruoli richiesto dall’allenatore sarà rinforzato. Da capire cosa accadrà in difesa con Smalling, le alternative restano Rojo del Manchester United e attualmente in prestito all’Estudiantes o Lyanco del Torino. Intanto, per il ruolo di terzino sinistro si va dritti su Carlos Augusto del Corinthians. Il classe 1999 può ricoprire anche il ruolo di centrale ed è stato individuato per il dopo-Kolarov.

Notizie Roma: Petrachi già a lavoro per rinforzare tutti i reparti

A centrocampo, invece, nel mirino sono finiti due calciatori dello Shakthar: Kovalenko più giovane e offensivo e con un contratto in scadenza nel 2020 e Marcos Antonio più difensivo. In forte bilici il futuro di Kalinic, Pastore e Perotti, dunque la Roma si prepara al colpo a parametro zero Gotze. Infine c’è Tiquinho Soares, del Porto, valutato circa 15 milioni per il contratto in scadenza nel 2021 e i suoi 29 anni. In questa stagione ha messo a segno 16 gol. Molto dipenderà dal futuro di Edin Dzeko.