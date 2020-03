Calciomercato, Piatek può tornare al Milan: i dettagli

La notizia ha del clamoroso e viene rivelata dal Corriere dello Sport, che apre al ritorno del polacco dopo appena 6 mesi dalla sua partenza da Milano alla volta di Berlino.

Calcio mercato Milan, il ritorno di Piatek

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Sembrava che le ultime incolori prestazione di Kris Piatek con la maglia del Milan fossero state il suo triste saluto. Ed invece è possibile rivederlo in rossonero presto, prestissimo. Colpa dell’addio di Ibrahimovic: lo svedese che lo aveva accompagnato alla porta, la lascia aperta uscendo per il ritorno del polacco. D’altronde partito Boban, sono pochissime le possibilità che resti in rossonero ed il momento di stasi che vive il mondo ed il mondo del calcio, incide su quelli più grandicelli come lui. D’altronde anche l’effetto Ibra si è sentito a tratti.

Ultime mercato Milan, i dettagli dell’affare

Ma non che Piatek se la stia passando meglio con l’Hertha: per lui appena 2 gol in 6 presenze. Da tornare subito in Italia, nonostante le critiche che aveva subito rivolto al suo recente passato. Anche perché a Milanello gli univi attaccanti rimasti sono Rebic e Leao: nessuno dei 2 presenta i crismi del bomber realizzatore; André Silva non tornerà, Suso non vuole tornare.

Mentre con Giampaolo si era arenato, incapace di prendere parte alla manovra così come chiedeva il tecnico di Bellinzona, con Pioli (o addirittura Rangnick) potrebbe trovare nuovo smalto. Infine, corrisponde a pieno ai canoni anagrafici di Elliott. Resta un solo dubbio: quanto vale? Siamo alla situazione dello scorso gennaio, con i tedeschi che stavolta devono scegliere se recuperare il recuperabile dal punto di vista economico, o continuare a dargli fiducia dal punto di vista tecnico.