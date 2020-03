Calciomercato Napoli: spunta Kurzawa del PSG

Calciomercato Napoli: Kurzawa del PSG

Calciomercato Napoli: potrebbe arrivare Kurzawa del PSG. Mentre i campionati sono fermi le formazioni stanno già pensando al futuro, anche per rinforzare gli organici in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori che in queste settimane sembra attirare su di se l’interesse di diversi club importanti è Layvin Kurzawa (27 anni).

Il terzino mancino ha il contratto in scadenza con il Psg al termine della stagione. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport.es ci sarebbe il Barcellona tra i club fortemente interessati al difensore.

Ma non solo, anche il Napoli di De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Kurzawa, cosi come altre squadre tra cui Inter, Liverpool ed Arsenal.

Ultime Napoli: Kurzawa rinforzo di valore

Chiaramente bisognerà aspettare la decisione del PSG, attualmente non intenzionato al rinnovo. La Juventus può approfittarne ma la concorrenza resta altissima nonostante le prestazioni del francese negli ultimi anni non hanno brillato particolarmente soprattutto in Ligue 1. Per questo il ds Leonardo non avrebbe intenzione di prolungare il contratto del difensore. Tra l’altro lo stesso PSG in passato era interessato proprio al terzino degli azzurri Fouzi Ghoulam che negli ultimi anni, a causa della rottura del crociato, non è tornato sui livelli pre-infortunio.