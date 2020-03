Calciomercato Napoli: via Koulibaly, l’obiettivo è Sarr del Nizza

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Sarr nel mirino per la difesa

Ultime notizie calcio Napoli Sarr Nizza Koulibaly Manchester United | Rispetto alle altre stagioni, sarà davvero difficile trattenere Koulibaly al Napoli anche il prossimo anno. Il difensore senegalese non ha vissuto fino ad oggi una stagione positiva ed è forse arrivato il momento di cambiare aria. La valutazione del difensore centrale del Napoli ora non è più di oltre 100 milioni ma tra 70 e 80 ne la crisi economica a causa del Coronavirus che colpisce anche il calcio potrebbe cambiare le cose. Il calciatore è finito nel mirino di Manchester United e Manchester City che si sfidano in un vero e proprio Derby di mercato. Con il Napoli fuori dalla Champions League sarà quasi inevitabile dover lasciar partire qualche pezzo grosso e lui con l’ingaggio più alto della rosa (6 milioni) è l’indiziato numero uno. Intanto, il Napoli tratta un difensore centrale di profilo giovane già da gennaio, nonostante l’acquisto già completato di Rrahmani e il rinnovo ad un passo di Maksimovic. Dopo Kumbulla e Koch ora Giuntoli punta forte su Malang Sarr del Nizza.

Calcio mercato Napoli: Sarri per sostituire Koulibaly

Secondo quanto riferiscono dalla Francia, il Napoli ha messo nel mirino Malang Sarr. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, il difensore centrale sarebbe il sostituto ideale di Kalidou Koulibaly, ad un passo dalla cessione. Visto il contratto in scadenza nel 2021, il giovane difensore classe 1999 partirà per una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro. Sarà sfida con i tedeschi per gli azzurri, su di lui ci sono anche Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg e Lipsia.