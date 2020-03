Calciomercato Napoli: Diego Costa possibile sostituto di Milik

Calciomercato Napoli: Milik verso Simeone, arriva Diego Costa?

Calcio Mercato Napoli Milik | Il Napoli continua le sue operazioni di mercato, e ancora una volta la squadra partenopea si sta dimostrando una delle più attive in vista dell’estate. Oltre agli innesti, il ds Giuntoli sta monitorando la situazione di alcuni elementi in uscita, come ad esempio Milik. L’attaccante polacco con molte probabilità non continuerà la sua esperienza in azzurro, e intanto le pretendenti si stanno già facendo avanti da qualche giorno.

Oltre al Milan – parecchio interessato – ci sono le avance costanti da parte dell’Atletico Madrid, da tempo in corsa e che adesso starebbe pensando ad un assalto concreto. Milik piace tanto a Simeone, e non è da escludere che i Colchoneros possano farsi avanti anche con qualche contropartita tecnica. Tra i nomi papabili c’è anche quello di Diego Costa, potente centravanti che terminerà la sua esperienza spagnola tra qualche mese.

Diego Costa-Napoli: pista calda, ma occhio alla Roma

Diego Costa è senza dubbio un grande attaccante, e la sua potenza fisica lo ha reso in questi anni uno dei giocatori più decisivi in Spagna e in Europa. La sua esperienza al Chelsea lo ha forgiato parecchio, e adesso chissà che non possa approdare in Italia. Occhio però anche alla concorrenza della Roma.