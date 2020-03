Calcio mercato Milan: Milik, deciso il suo futuro

Calcio Mercato Milan news Milik Atletico Madrid Napoli | Il calciomercato entra nel vivo. L’emergenza Coronavirus tiene lontani i club dal campo, ma spesso con il telefono in mano per avviare le prime trattative preliminari. Intanto, Arek Milik, attaccante polacco classe 1994 si trova a Napoli, con un contratto in scadenza nel 2021. Pochi tentativi da parte del club di accontentare il calciatore con un rinnovo e aumento dell’ingaggio, quindi arriva la decisione del calciatore. Pare, infatti, che Milik abbia già comunicato alla società azzurra di voler partire al termine di questa stagione. Su di lui c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid, ma ora potrebbe addirittura restare in Italia, c’è il Milan che ha scelto l’attaccante per il futuro.

Notizie Milan: Milik diviso tra rossoneri e Atletico Madrid

Dopo Piatek, il Milan punta ancora un attaccante polacco, questa volta si tratta di Arek Milik del Napoli. Come ha riportato Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic sembra destinato ad andare via a fine stagione. Ivan Gazidis vuole un progetto giovane e con o senza Ralf Rangnick. punterà tutto sull’attaccante del Napoli per sostituire Ibra. L’affare potrebbe chiudersi tra i 35 e i 40 milioni di euro, mentre l’attuale ingaggio del calciatore si aggira intorno ai 2,2 milioni. Non è da sottovalutare però l’interesse dell’Atletico Madrid che ha in lista il nome del calciatore per rinforzare il reparto offensivo. Il club spagnolo avrebbe il vantaggio di poter inserire nella trattativa anche Sime Vrsaljko o Santiago Arias, due terzini finiti da tempo nel mirino azzurro.