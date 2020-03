Calciomercato Milan, Hernandez sponsorizza: “Amo Milano, mio fratello qui sarebbe un sogno”

Calciomercato Milan, i fratelli Hernandez assieme in rossonero: il sogno di Theo

Calciomercato Milan – Hernandez | E’ diventato uno dei beniamini dei tifosi, in questa complessa stagione vissuta dal Milan. Pensando per un attimo al calcio, sportivamente parlando, non è stata un’annata positiva per il club rossonero. Prima dello stop arrivato per l’emergenza Coronavirus il club milanista stava cercando di riprendersi, con Ibrahimovic a capo della rinascita rossonera. Assieme a lui, uno degli elementi vincenti di questo Milan, lo si trova in Theo Hernandez. Il francese è uno degli acquisti più giusti degli ultimi anni rossoneri ed è proprio lui che, in prima persona, ha preso voce attraverso Instagram.

News Milan, le parole di Theo Hernandez

In alcune dichiarazioni tirate fuori in una diretta attraverso il suo profilo privato nel Q&A con i tifosi, il terzino rossonero Theo Hernandez, ha rivelato il suo amore per la città di Milano: “Quello che mi piace più di Milano è soprattutto San Siro, è impressionante quando ci sostengono. Noi speriamo che i tifosi possano farlo sempre, fino alla fine. A parte lo stadio, ciò che mi piace della città è la moda, quindi dico via Montenapoleone. Del mio arrivo al Milan ne parlai prima con mia madre, poi dissi tutto anche a mio fratello. Sono le persone che mi supportano sempre. Con mio fratello al Milan? Sarebbe un sogno. Abbiamo giocato insieme nelle giovanili, eravamo dei ragazzini. Spero di poter giocare di nuovo con lui, magari proprio qui in rossonero”.

Non manca il messaggio sull’emergenza legata al Coronavirus: “L’unica cosa che posso dire è che ringrazio tanto quelli che lavorano per questo problema. Dai medici agli infermieri, state facendo un lavoro incredibile. Restate a casa, insieme dobbiamo vincere questa battaglia”.