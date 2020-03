Calciomercato Juventus, Neuer lascerà il Bayern: concorrenza inglese

Calciomercato Juventus, Neuer non rinnoverà al Bayern: i bianconeri ci proveranno

Calciomercato Juventus – Neuer | Potrebbe dire addio al Bayern Monaco, l’estremo difensore Campione del Mondo nel 2014, Manuel Neuer. Il portiere tedesco sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura con la maglia dei bavaresi. E’ quello che annunciano i colleghi inglesi del Daily Mail, con alcune novità legate proprio al futuro del numero uno del Bayern Monaco. Il portiere tedesco dirà addio a fine stagione, perché non sarebbe intenzionato a rinnovare con il club di Monaco. Tra le ipotesi del futuro spunta il Chelsea, ma occhio alle chance italiane.

Ultime Juventus, su Neuer c’è il forte interesse del Chelsea: la situazione

Il contratto di Manuel Neuer ha la scadenza fissata a giugno 2021. Il Bayern Monaco sembra intenzionato a rinnovargli, così come proposto all’agente, un contratto valido fino al 2023. Non è della stessa veduta il suo entourage, che vorrebbe spingere al 2025. Queste sarebbero le richieste del portiere, di un quinquennale su cui non vuole trattare. E’ per questo che le strade delle due parti, potrebbero dividersi. A mettersi d’intralcio, inoltre, potrebbe esserci il CFO della Juventus, Fabio Paratici. Non è da escludere un arrivo in Italia, con il portiere che è da sempre un oggetto di desiderio proprio del club bianconero. La bravura con i piedi, oltre che le enormi qualità tra i pali, potrebbe garantire l’affidabilità che cerca Maurizio Sarri nel proprio estremo difensore. Ci sono da fare sicuramente però i conti con l’incredibile concorrenza che verrà fuori, con il Chelsea a primeggiare tra questa.