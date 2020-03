Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino: sfida all’Inter

Calciomercato Juventus: Locatelli sul taccuino di Paratici

Calcio Mercato Juventus Locatelli | La Serie A è ferma, e al momento non si sa quando possa riprendere, soprattutto vedendo la situazione attuale. Quello che però continua ad andare avanti è il mercato, pieno zeppo di operazioni ed occasioni, specie per quanto riguarda le big del nostro campionato. La Juventus in particolare è una delle squadre più attive, e in queste ultime settimane sta tenendo d’occhio vari profili, tra cui diversi centrocampisti. Oltre al solito nome suggestivo di Pogba, a piacere parecchio c’è anche Manuel Locatelli, ex Milan e attualmente in forza al Sassuolo.

Il suo percorso di maturazione è stato piuttosto veloce ed importante, e adesso le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di tantissimi club. Il profilo piace tanto a Sarri, e Paratici comincia a studiare un possibile assalto in estate. Prezzo? Circa 25 milioni di euro, così come riportato da cm.it.

Juventus-Locatelli: duello con l’Inter

Locatelli è un obiettivo concreto per la Juventus, che però sa bene di dover faticare parecchio se vuole portare il centrocampista in quel di Torino. Oltre al prezzo – abbastanza alto – ci sarà da tenere in considerazione il fattore concorrenza: anche l’Inter è in corsa, e si prevede un duello estivo tutto italiano.