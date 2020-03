Calciomercato Juventus, Griezmann: pronta l’offerta, i dettagli

Calciomercato Juventus, Griezmann dirà addio al Barcellona: Paratici studia il colpo

Calciomercato Juventus – Griezmann | Potrebbe dire addio al Barcellona dopo solo un anno. Antoine Griezmann non ha convinto il club blaugrana che, per questo motivo, potrebbe cedere l’attaccante. ‘Le petit diable’ diventa così di diritto l’oggetto di desiderio dei diversi club in Europa, tra cui anche Inter e Juventus in Italia. I nerazzurri vedrebbero nel numero 17 del club catalano, la soluzione all’addio di Lautaro Martinez, finito in orbita Barcellona, appunto. Ma occhio all’ostacolo trovato nei bianconeri, perché la Juventus non rinuncerà ad inserirsi nella trattativa. Al contrario, il CFO bianconero Fabio Paratici sarebbe proprio diretto verso Griezmann.

Notizie Juventus, pronta l’offerta per Griezmann: c’è solo un ostacolo, i dettagli dell’operazione

In riferimento a quel che rivelano in Spagna, i colleghi di ‘Ok Diario’, le voci sull’addio di Antoine Griezmann dal Barcellona, sono sempre più concrete. Il costo del calciatore resta comunque elevato, con la valutazione del cartellino che oscilla fino ad arrivare ai 100 milioni. La Juventus può piazzare l’affare e sarebbe anche pronta all’offerta. Si andrebbe a liberare il posto in avanti grazie alla cessione di Gonzalo Higuain, finito ormai ai margini del club bianconero. Oltre alla concorrenza dell’Inter, la Juventus troverà più di un ostacolo. Lo troverà nell’interesse del Bayern Monaco, del Manchester United e del Paris Saint-Germain, ma non solo. Un altro pesante ostacolo è rappresentato dall’incredibile ingaggio del calciatore. Al Barcellona percepisce un totale di 17 milioni di euro.