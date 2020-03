Calciomercato Juventus: su De Ligt c’è il Manchester United

Calciomercato Juventus: su De Ligt piomba lo United

Ultime Juventus, De Ligt in Premier? Altro che bindone, il centrale olandese continua ad avere estimatori nonostante una stagione in chiaro-scuro in Italia. Gli occhi della Premier League restano sempre fissi su Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United avrebbe messo nuovamente nel mirino il difensore della Juventus.

Il centrale era arrivato in bianconero nella sessione estiva di calciomercato dall’Ajax. L’idea dei Red Devils arriva dopo l’interessamento del Barcellona su Harry Maguire. Per questa ragione il club inglese studia altre soluzioni per la difesa.

Ultime Juventus: De Ligt ha convinto?

Il centrale olandese non ha brillato in questa prima stagione in Italia ma con il passare delle partite il suo rendimento è sembrato in crescendo. Avendo solo 19 anni, l’ex capitano dei Lancieri, ha ampi margini di miglioramento ed il suo inserimento in Italia, dopo lo stop di Chiellini, è stato forza troppo improvviso per un campionato tattico come il nostro. Il difensore non ha avuto tempo per imparare la lingua e capire quali erano effettivamente le richieste del tecnico Maurizio Sarri. Tuttavia la Juventus, dopo l’investimento da oltre 80 milioni di euro, punta ancora forte sul ragazzo prodigio e non vorrebbe cederlo.