Calciomercato Juventus, Higuain e Dybala in vendita

L’unico sicuro di un posto nell’attacco bianconero è al momento Cristiano Ronaldo: i due attaccanti argentini potrebbero lasciare la Juve nel corso della prossima, storica, finestra di mercato.

Calcio mercato Juventus, Dybala al bivio

Non è dato sapere quando comincerà, né quando terminerà: il prossimo calciomercato per ora è avvolto nel mistero, per il momento si fanno tante ipotesi. Anche solo per questo sarà ricordato da tutti. Se poi dovesse partire uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, diverrà ancor più storico. L’edizione quotidiana di Tuttosport è chiara: la Joya si trova di fronte ad un bivio.

Pezzo pregiato o bandiera? Dopo aver sfiorato l’estate scorsa il Manchester United o l’Inter, potrebbe trovarsi l’estate prossima a vivere gli stessi dilemmi. La Juve però non ha intenzione di venderlo per meno di 100 milioni ed i tifosi stravedono per lui, immaginandolo come una vera e propria bandiera per il club. Discorso diverso in caso di scambio per ottenere un altro campione…

Ultime mercato Juve, addio Higuain

L’estate scorsa il Pipita è rimasto semplicemente per la sua testardaggine, rifiutando praticamente ogni proposta. Vero, quest’anno spesso ha dato una mano a Sarri ma il tempo scorre, la carte d’identità dice 33 anni a dicembre ed è tempo di partire.

Guadagna tanto, troppo (7,5 milioni all’anno) e se anche nella prossima sessione farà le bizze, andrà a scadenza, perché Paratici non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto. La sua prossima meta potrebbe essere un vecchio sogno di papà Jorge come tornare al River Plate.