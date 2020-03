Calcio mercato Juve, Sergio Ramos non rinnova con il Real Madrid

Calciomercato Juventus Sergio Ramos Real Madrid | Sergio Ramos, difensore e storico capitano del Real Madrid, potrebbe dire addio ai Galacticos dopo 15 anni in Blancos. Il difensore spagnolo è in scadenza nel 2021 e potrebbe essere ceduto per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Il calciatore classe 1986 vorrebbe restare, ma sembra sempre di più destinato a separarsi già alla fine di questa stagione a causa anche di alcuni aspetti fiscali. Con un ingaggio di oltre 10 milioni di euro a stagione potrebbe finire soltanto in alcuni grandi club. Intanto, in Italia, Juventus e Inter, con le nuove leggi in materia di sgravi fiscali potrebbero garantirgli guadagni maggiori. Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, vuole trattenerlo in Spagna ma difficilmente Sergio Ramos rinnoverà con il Real Madrid e la Juventus ci pensa seriamente per la prossima stagione.

Ultime Juve, Sergio Ramos nel mirino

Il calciatore potrebbe costare circa 20 milioni di euro a stagione, nonostante i 35 anni. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la trattativa per il rinnovo di contratto tra il Real Madrid e Sergio Ramos prosegue ma con grandi difficoltà. A distanza, intanto c’è la Juventus che osserva la situazione e in attesa di sviluppi importanti fa le proprie valutazioni. Il club bianconero potrebbe sferrare il grande colpo ancora una volta dal Real Madrid (come accaduto con Cristiano Ronaldo) in caso di partenza di Bonucci al Manchester City.