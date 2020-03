Calciomercato Juve: il Borussia Dortmund dichiara Sancho incedibile

Calciomercato Juve Sancho Borussia Dortmund | Jadon Sancho, giovanissimo attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, è finito nel mirino dei migliori club d’Europa. Anche questa stagione numeri da urlo per lui, 17 gol e 19 assist in stagione per il calciatore inglese arrivato nel 2017 per soli 7 milioni dalle giovanili del Manchester City. Ci ha visto lungo il Borussia che ora non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Infatti, il club tedesco, ha dichiarato il calciatore incedibile e lo lascerà partire soltanto se sarà pagata la clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Sul calciatore resta il forte interesse di Bayern Monaco, Liverpool, Juventus e Manchester United.

Notizie Juve: Sancho partirà solo con il pagamento della clausola rescissoria

Il Borussia Dortmund non fa sconti. Il club tedesco manda un chiaro messaggio a tutti i migliori club d’Europa nonostante la crisi legata all’emergenza Coronavirus. Sancho non verrà venduto a meno che non si presenterà un club disposto a pagare la clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Questa cifra, secondo il noto quotidiano Bild, sarebbe stata confermata da Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club giallo-nero. “Abbiamo già dichiarato, prima del caos legato al coronavirus, che la nostra intenzione è quella di trattenere Sancho. Non venderemo giocatori al di sotto del loro valore”.