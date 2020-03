Ultime Juventus: Hakimi, sfida con Chelsea e Real

Notizie Juventus Hakimi Borussia Dortmund Real Madrid | La Juventus comincia a guardarsi attorno in vista del prossimo anno. Difficile capire cosa accadrà in questa stagione, dunque, il club bianconero fissa gli obiettivi di mercato già per la prossima estate. Hakimi, terzino classe 1998 del Real Madrid e in prestito al Borussia Dortmund, sta svolgendo una stagione ad altissimi livelli. 7 gol e 10 assist per il momento, per il giovane calciatore che a fine stagione tornerà in Spagna. Intanto con un contratto in scadenza nel 2022, tanti club pensano a lui e oltre la Juve ora c’è la forte concorrenza del Chelsea. Il giocatore però ha ammesso nelle scorse settimane di non aver sentito ancora nessuno del Real Madrid. I dirigenti non sembrano al momento ritenerlo una priorità, ma lui spera di tornare nel grande club spagnolo.

Calciomercato Juve: Hakimi resta nel mirino, il Real Madrid gli rinnova il contratto

Achraf Hakimi resta un calciatore di di proprietà del Real Madrid, che al momento non sembra ritenerlo una priorità, tanto che lo stesso calciatore ha ammesso di non aver ancora sentito nessuno da Madrid. Intanto, la Juventus resta in corsa, deludente il rendimento di De Sciglio e Danilo. La Juve vuole rinforzarsi in quel reparto il prossimo mercato e punterà forte sul calciatore del Real Madrid, che pare voglia rinnovargli a prescindere il contratto per puntare su di lui o incassare una notevole cifra con una cessione.