Calciomercato, Inter e Milan su Maximiano dello Sporting

Inter e Milan, secondo quanto riportato dai media portoghesi, stanno dando via al più classico dei derby di mercato per accaparrarsi il giovane Maximiano dello Sporting Lisbona.

Calcio mercato, l’Inter all’assalto di Maximiano

Classe ’99, e già mezza Europa ai suoi piedi. Il giovane estremo difensore dello Sporting Club de Portugal si è conquistato ormai la titolarità nel club (soffiato il posto a Ribeiro) ed è un punto fermo dell’Under 21 lusitana. Cresciuto calcisticamente col club di Lisbona, in 23 presenze stagionali, tra prima squadra e Primavera, ha incassato 30 gol, tenendo per 7 volte la porta inviolata. I nerazzurri sono alla ricerca di un profilo che possa fungere nell’immediato da vice-Handanovic ma che possa in tempi brevi assicurare un rendimento da titolare, visto che lo sloveno non è sempiterno.

Ultime mercato, c’è anche il Milan sul portiere

Secondo O Jogo però, anche i rossoneri sono in lizza per il giovane. Gigio Donnarumma sarà libero di firmare con qualsiasi squadra lui vorrà tra meno di 9 mesi: il tempo scorre ed il rischio di perderlo a 0 a giugno 2021 è concreto. Così in attesa di capire come risolvere la grana con il portiere di Castellammare, la dirigenza sta pensando al giovane Maximiano. D’altronde con un prezzo abbordabile (per transfermarkt vale 3 milioni, potrebbe arrivare per poco meno di 10) e con il dato anagrafico dalla sua parte, corrisponde alla perfezione ai dettami della linea Gazidis.