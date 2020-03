Calciomercato Inter, Godin in partenza: anche il Valencia su di lui

Calciomercato Inter: Godin può tornare in Spagna

Calcio Mercato Inter Godin | Il mercato di Serie A è come sempre uno dei più attivi, e in queste ultime settimane soprattutto l’Inter si sta muovendo parecchio sia per quanto riguarda gli affari in entrata, che quelli in uscita. Tra i possibili partenti, oltre Lautaro, c’è anche Godin, il quale non ha di certo avuto l’impatto che ci si aspettava. Il difensore uruguaiano è stato tagliato fuori quasi del tutto dalle gerarchie di Conte, e in estate una sua cessione sembra sempre più probabile.

Le pretendenti per l’ex Atletico Madrid sono tantissime, e in queste ultime ore pare se ne sia aggiunta un’altra: il Valencia, che stando a quanto riportato da goal.com, sembra essere piuttosto interessata. Ora il classe 86′ dovrà valutare bene tutte le opzioni, ma non è affatto da escludere un suo ritorno in Spagna.

News Inter: Godin, Premier vicina o ripensamento?

Settimane molto tese per Godin, il quale non sa cosa succederà nel suo futuro prossimo. Il Valencia potrebbe essere una valida alternativa alla Premier, specie dopo la crescita professionale avuta dal Flaco proprio in Liga con la maglia dell’Atletico. Un ripensamento? Più probabile di no, anche perchè il Tottenham sta spingendo parecchio. Inoltre il centrale nerazzurro sembrerebbe propenso ad accettare gli Spurs, la notizia.