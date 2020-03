Calciomercato Ascoli, paradosso Stellone: niente esonero

Sembrava tutto fatto: esonero pronto per l’ex attaccante, a sua volta subentrato da poche settimane a mister Zanetti, ma per il momento non ci sarà alcun cambio in panchina per quanto riguarda l’Ascoli.

Calcio mercato Ascoli, Stellone resta

Che si volesse chiamare esonero o risoluzione poco importa, la sostanza è che mister Stellone sembrava ad un passo dall’addio. Ed invece la Gazzetta dello Sport questa mattina svela come sia possibile che sia ancora in panchina, riportando le parole del presidente Puccinelli.

“Abbiamo cercato di risolvere attraverso il buon senso”, ha affemato il patron, “non c’è stato né accordo, né disaccordo fra società e tecnico, per cui Stellone ufficialmente è ancora l’allenatore dell’Ascoli e Abascal è ancora il tecnico della Primavera“.

Il coronavirus ha trattenuto il tecnico

Il suo arrivo risale a poche settimane fa, ma fin da subito è apparso chiaro come le cose non fossero andate per il verso giusto. Quando lo scorso 9 marzo sembrava arrivato il momento dei saluti, lo scoppio dell’emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Con una stagione che in pochi pensano si possa completare, che senso ha esonerare un allenatore?

Lo stesso Puccinelli si è detto pessimista sulla ripresa del campionato: “C’è un paese fermo e in queste condizioni sarà difficilissimo riprendere i campionati. In ogni caso, se ci si riuscirà dovrà essere giocando col pubblico, non a porte chiuse. Credo convenga cominciare a ragionare sulla prossima stagione“.