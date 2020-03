UEFA, si progetta il calendario: mercoledì una nuova riunione

Uefa, nuovo calendario: mercoledì la riunione per progettare la stagione

Uefa, nuovo calendario: mercoledì la decisione | Mentre l’intero panorama mondiale combatte l’allarme Coronavirus, anche il mondo del calcio programma il suo domani, cercando di progettare le cose con la maggiore positività e provando a capire come poter riprendere le manifestazioni. Anche il mondo del calcio è dunque in attesa di capire come procedere. Tutti i campionati sono praticamente fermi in Europa, bisognerà capire come si potrà tornare alla stabilità, per poter ripartire. E’ per questo che, nella giornata del prossimo mercoledì, sarà indotta una vera e propria riunione telematica ai vertici della UEFA, per stabilire i destini delle diverse competizioni.

Uefa, il nuovo calendario per le competizioni: l’annuncio della Federazione sulla riunione

All’interno del comunicato UEFA è stato reso chiaro: i segretari generali delle 55 Federazioni associate sono stati convocati per una videoconferenza che si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 12. Un incontro ai vertici, per discutere sul progetto per il calendario che verrà sulle diverse manifestazioni. Al centro delle discussioni ci sarà dunque la ricalendarizzazione delle diverse partite che erano in programma da metà febbraio in poi. Durante la riunione, come precisa la UEFA, si esamineranno tutte le opzioni sulle competizioni delle squadre nazionali e dei club UEFA, oltre a discutere sui progetti a livello FIFA e UEFA su argomenti come contratti dei giocatori e del calciomercato, che potrebbe vedere una maxi-sessione come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni.