Suso, ex calciatore del Milan, si trova in Spagna con la sua famiglia a Cadiz e segue l’evoluzione della crisi sanitaria spagnola a causa della diffusione del Coronavirus.

Coronavirus news, le parole di Suso

Il giocatore del Siviglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla temporanea sospensione del campionato su Ser, un’emittente radio spagnola: “Sono in contatto con i miei compagni. E’ una situazione difficile, perché ascoltiamo notizie di persone che muoiono e siamo anche alla ricerca di novità sulla Liga. Secondo me, il campionato non deve riprendere, deve terminare“.

Suso pensa che ognuno al mondo deve fare la sua parte in questo momento di crisi. E anche lui è pronto a fare sacrifici, come tante altre persone, magari anche in condizioni più complicate.

Suso: “D’accordo al taglio del mio stipendio”

In questi giorni di quarantena e pausa forzata per molte attività, tutti si stanno chiedendo come ci risolleveremo da un’incombente crisi economica mondiale. Anche i calciatori stanno facendo la loro parte. Messi ha già annunciato la decurtazione sul suo salario e su quello dei suoi compagni.

Anche Suso apre alla possibilità di tagliare parte del suo stipendio: “Quello che è successo è una catastrofe e ognuno deve fare la sua parte nel mondo. Ancora non ci è stato detto nulla a riguardo, ma, per quanto mi riguarda, non ho problemi a ridurmi lo stipendio“.

Infine, Suso ha aperto una breve parentesi ricordando Milano: “La città ci ha accolto davvero bene. Ma ora non cerchiamo più voli per tornare a casa, basta un’ora di auto”