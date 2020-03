Oroscopo di domani 31 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venere entrerà in transito, amore favorevole in questo periodo. Hai bisogno di stabilità e non vedi l’ora di ufficializzare la storia che stai vivendo. Arriveranno proposte lavorative, valutale per bene.

Toro. Venere è ancora in transito, è per questo che ti consiglio di sfruttare la cosa. Devi riuscire a esprimere le tue idee, ad esempio nel lavoro: una scelta importante sarà dietro l’angolo.

Gemelli. Non rimandare le cose nei sentimenti, questo è un momento in cui dovrai prendere delle scelte importanti. Alcune cose irrisolte del passato potrebbero ritornare.

Cancro. Il lavoro in questo periodo diventa complicato, sei in netta difficoltà per la situazione che sta vivendo l’intero Paese. Stai affrontando un periodo complicato anche nel tuo privato, goditi i cari che hai vicino.

Leone. Un po’ di pressione legata alla vita di coppia, valuta bene anche le cose legate al lavoro. Sii lucido nelle scelte, perché a breve arriveranno alcune molto importanti.

Vergine. Sfrutta questo momento per capire in quale direzione vuoi proiettare il tuo domani. In amore potrebbero arrivare decisioni importanti, in particolar modo se non sei soddisfatto della tua relazione. Un po’ di tensione è nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vivi parecchio stress, alcune discussioni verranno fuori con enorme facilità. Le coppie cominceranno a pensare al futuro, ma i conflitti sono dietro l’angolo.

Scorpione. La Luna finalmente è favorevole. Nel lavoro ti consiglio di continuare sulla strada percorsa fino ad ora, continua a cercare il dialogo, sarà fondamentale per portare avanti i tuoi progetti.

Sagittario. Periodo complicato, ti fa essere in forte agitazione. Questo si rifletterà molto sulla tua vita sentimentale e su quella lavorativa. Il fatto di essere sottotono, lo noteranno tutte le persone che ti stanno attorno.

Capricorno. Diversi conflitti di coppia vissuti in questo periodo, vorrai metterli alle spalle con il nuovo mese che arriva. La situazione non è ancora risolta, ma devi essere tranquillo: le cose andranno a migliorare.

Acquario. Dovrai mettere alle spalle questo brutto periodo, vivi la giornata in maniera diversa. Questo momento di stop generale, ti fa alzare a mattina inoltrata, ti consiglio di svegliarti presto ed essere più mattutino.

Pesci. Il positivo vissuto con il lavoro, non si rispecchia nei sentimenti. Lì c’è nervosismo, le cose vanno sempre al contrario di come le desideri.