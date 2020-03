Olimpiadi, Malagò anticipa la data: “23 luglio, arriverà l’annuncio del CIO”

Olimpiadi, c’è la nuova data annunciata da Malagò: ecco quando prenderanno il via

Olimpiadi – Malagò anticipa la data | Lo sport si è fermato, non solo il calcio. Dopo un forte tentennamento anche le Olimpiadi di Tokyo si sono arrese alla scelta presa dai diversi organi competenti: Quelle che si dovevano giocare in estate sono state rinviate, così come accaduto per la competizione calcistica degli Europei. Posticipati dunque i giochi olimpici, esattamente un anno dopo. Nel corso della giornata di oggi, sono arrivate alcune dichiarazioni interessanti del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, dove ha praticamente svelato la data che sarà resa ufficiale dal CIO, proprio sulle Olimpiadi.

Olimpiadi, l’annuncio del CONI attraverso le parole di Malagò

Arrivano nuove conferme da parte del CONI, sulle Olimpiadi di Tokyo. Ecco le parole di Malagò: “Il CIO, a stretto giro, tirerà fuori la data del 23 luglio 2021 per l’inizio dei Giochi Olimpici. Non c’è alcuna notizia ufficiale, ci sarebbe anche la possibilità di anticipare di uno o due mesi. Il CIO è in contatto con tutte le federazioni internazionali per trovare la soluzione migliore, viste tutte le manifestazioni in calendario nel 2021. Forse qualche atleta avrebbe preferito che i Giochi venissero anticipati, ipotizzandoli in primavera, ma in assoluto la data del 23 luglio 2021 è la soluzione che crea meno problemi al calendario. Così consente di organizzare un anno molto pieno di impegni, tra cui l’Europeo di calcio“.