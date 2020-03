Notizie Roma, Toni a Totti: “Compri il club..?”. Poi la bordata a Gattuso

Molto dibattuto è il tema della ripresa della Serie A: il massimo campionato è a rischio cancellazione, ne hanno parlato attraverso i propri profili social due leggende come Toni e Totti, soffermandosi anche sulle vicende del club giallorosso.

Serie A, le parole di Totti e Toni

Campioni del Mondo nel 2006, così come Pirlo e Cannavaro, anche i due attaccanti si sono intrattenuti su Instagram. Parla l’ex capitano a proposito del decreto che bloccato la quasi totalità delle attività commerciali: “Secondo me qualche limitazione verrà tolta il 3 o 4 maggio ma il campionato non riprenderà. Sarà un bel casino anche perché Fifa e Federazione dovranno uscire allo scoperto“. E l’ex bomber conferma: “Stanno temporeggiando, le cose vanno di settimana in settimana, non si sa cosa succederà“.

Ultime Roma, il siparietto tra Toni e Totti

“Magari un giorno te la ricompri“, provoca Luca. Divertita la risposta di Francesco: “Adesso costa di meno…”. A quel punto il primo incalza: “C’hai nostalgia?”, “Beh, hai nominato la Roma. Per un attimo mi hai fatto tremare…“, conclude il capitano.

Uno sfottò che però preannuncia quella che è la volontà del capitano: “Ho seguito un corso da manager a Roma e uno da agente a Londra, ho ricevuto l’attestazione per fare questo mestiere. Sono soddisfatto perché sto nel calcio, andrò alla ricerca di nuovi talenti in giro per il mondo. In Lega Pro c’è un sedicenne che mi ricorda tanto Toni, ti somiglia davvero, mi piace, ma il nome non lo faccio“.

C’è una chat whatsapp riservata solo ai campioni del Mondo, lì si prende in giro chi fa adesso l’allenatore. Gattuso è il più bersagliato: “Quando hanno visto che veniva lui a fare la lezione a Coverciano, hanno sospeso il corso. De Rossi? Non lo vedo da quando ha lasciato la Roma, quel cornuto“, conclude il capitano.