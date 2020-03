Notizie Cagliari, Zenga: “Taglio stipendi? Io avevo già deciso il 3 marzo”

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Rai 1:

Ultime Cagliari, parla Zenga

“Io sono sempre ottimista, in questo momento sarebbe facile crearsi un alone di negatività intorno e non vedere la fine. Mi sembra difficile ipotizzare e prevedere una data per tornare in campo. Io dico che si potrebbe. Un conto è fermarsi un mese e andare in vacanza, un conto è stare in casa due mesi, questo ci cambierà fortemente. Sono ottimista e penso al giorno che tornerà al ristorante o in un cinema”.

Isolamento?

“Detto così può passare come una situazione terribile, ma ci sono persone che hanno perso i propri cari. Sono isolato dall’8 di marzo volontariamente, senza aver mai avuto sintomi. Volevo dare il mio contributo”.