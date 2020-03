News Lazio, Diaconale polemico sulla Juventus: “Scudetto d’ufficio e concentrazione sulla Champions”

News Lazio – Diaconale attacca al Juventus | E’ arrivato un altro appuntamento della rubrica lanciata su Facebook, da parte di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Società Sportiva Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito. Parole al veleno, dirette in modo velato alla Juventus, sulla questione legata alla ripresa del campionato e al possibile scenario dello scudetto assegnato con la classifica congelata. Diaconale è chiaro: vuole giocarsi le proprie chance sul campo. Ecco dunque, l’attacco sferrato alla società di Andrea Agnelli.

Ultime Lazio, le parole di Arturo Diaconale

Quelle che seguono, sono le parole di un estratto dell’intero post lanciato da Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione in casa Lazio. L’attacco è tutto diretto alla Juventus, in maniera velata. “Le polemiche per spiegare che il legittimo interesse della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino. Solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo e per rilevare come questo interesse abbia la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione”.

Le parole, arrivano anche in difesa del proprio presidente, Claudio Lotito. “Le polemiche nei confronti di un inconsapevole ministro che non conosce il ruolo del calcio nell’economia e nell’immaginario collettivo del Paese. Ma soprattutto le polemiche per interrompere quella vulgata politicamente corretta e frutto di interessi precisi che tende a dipingere sempre e comunque Lotito non come un imprenditore che ha costruito negli anni una società sana ed una squadra competitiva recuperandola da una condizione drammatica e fallimentare ma una sorta di diavolo del calcio nazionale che si permette di mettersi di traverso ai potenti per eredità, censo o grande presenza mediatica e che per questo va relegato nell’inferno fasullo ed ipocrita dei presunti cattivi”.