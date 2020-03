Juventus, l’appello di Cristiano Ronaldo: “Aiutiamo gli operatori sanitari, restiamo a casa”

News Juventus, l’appello di Cristiano Ronaldo

News Juventus – Cristiano Ronaldo | E’ arrivato un messaggio da parte del campione portoghese, Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è intervenuto in prima persona dopo una polemica legata alla sua quarantena non rispettata. Sì, perché come vi abbiamo raccontato nel corso della giornata di ieri, il centravanti del club bianconero sarebbe stato sorpreso in giro, a passeggio con la sua famiglia. Normative però rispettate perché, nonostante le discussioni che sono arrivate dopo gli scatti, c’è da precisare che in Portogallo le misure di isolamento sociale, sono meno rigide di quelle che viviamo all’interno del nostro Paese. Quello che segue, è un appello che arriva da parte di Cristiano Ronaldo, forse anche per spegnere le stesse polemiche legate alle foto uscite nella giornata di ieri.

Ultime Juventus, le parole di Cristiano Ronaldo