Inter, Young: “I conti con la Juventus li facciamo alla fine. Voglio restare e vincere”

Inter, Young parla del futuro | La stagione di Ashley Young con l’Inter è partita nel migiore dei modi ma il futuro del difensore inglese è in bilico. Ha firmato per una sola stagione con i nerazzurri ma la sua esperienza e il suo apporto alla squadra stanno facendo pensare ad una proposta di rinnovo da parte di Ausilio e Marotta.

Inter, Young giura battaglia alla Juventus

Il difensore dell’Inter, arrivato in estate dal Manchester United, ha parlato del suo futuro e della volontà di vincere in nerazzurro attraverso le pagine del Corriere della Sera.

“Quando Conte mi ha chiamato mi ha trasmesso subito tanta passione. Ho pensato subito di accettare l’Inter, era anche un’opportunità per me. Non si siede mai, è sempre attivo e trasmetti grinta. Per chi, come me, gioca sulla fascia è importante avere un allenatore come lui, ti guida passo dopo passo. E’ un vincente nato, ha una grande mentalità”.

Juventus? “Ci hanno battuto due volte, è vero, ma i conti li faremo alla fine. Un giorno diverso da come siamo può capitare a tutti e anche se hanno maggior esperienza di noi in rosa, possono calare il loro rendimento“.

Notizie Inter, Young sul suo futuro

Ashley Young ha le idee chiare sul suo futuro, nonostante il contratto in scadenza a fine giugno.

“Amo l’Italia, Milano, il calore dei tifosi. Voglio restare e vincere. Inoltre sto imparando anche l’italiano e mi diverte vivere qui. Siete anche molto simpatici, quando parlate, urlate”.