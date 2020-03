Handanovic, il portiere dell’Inter, approfitta di questa pausa forzata a causa del Coronavirus per poter rispondere ad alcune domande via social, ma senza tralasciare gli allenamenti.

Coronavirus, Handanovic sta a casa sua in Slovenia

Samir Handanovic, come altri suoi compagni dell’Inter, ha lasciato la quarantena in Italia per tornare a casa sua in Slovenia e trascorrere la durata dello stop generale causato dal Coronavirus, ma presto dovrà tornare a Milano.

Il portiere ha risposto ad alcune domande sul suo profilo social, una in riferimento alla situazione che sta vivendo: “Prima pensavamo tutti che fosse meno grave di quello che realmente è. Abbiamo sottovalutato il virus. Ora seguiamo le indicazioni che ci danno“.

Non è facile allenarsi a casa ma è l’unico modo per farsi trovare pronto appena si riprenderà la vita normale: “E’ difficile restare concentrati – risponde Samir ai tifosi via social – Serve responsabilità, e nella mia carriera ho avuto tante persone che hanno combattuti nei momenti difficili“.

Handanovic, gli allenamenti ai tempi del Covid-19

Molte squadre hanno programmato degli allenamenti con i propri calciatori per vie telematiche. E così fa anche Handanovic: “Abbiamo un gruppo con i compagni di squadra su cui arrivano i programmi di allenamento. Non lavoriamo molto con i palloni, ma ci alleniamo come possiamo“.

Samir sottolinea che la situazione in Slovenia è ancora sotto controllo e può uscire tranquillamente a fare una passeggiata: “Mi piace andare nel centro della capitale e prendere qualcosa al bar, vicino al fiume“.