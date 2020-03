FIGC, Gravina: “Non si riparte prima di maggio”

Coronavirus | Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Cusano Campus. Il numero uno della federazione ha parlato dell’intenzione di concludere la stagione 2019-20, a dispetto delle ultime dichiarazioni di Tommasi e Spadafora:

“La priorità è terminare i campionati entro l’estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi. Non vogliamo cominciare una battaglie procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti. Io penso di aspettare prima le decisione del Consiglio dei ministri. Certo, è un messaggio che richiede alcune riflessioni: la prima riguarda il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. Devo dire che i campionati non avranno inizio sicuramente prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato ma il tempo c’è per fare tutto”.

FIGC, altro scontro con il Ministro?

Queste le parole del Ministro dello sport di ieri a Repubblica che aveva innescato una serie di polemiche.