Coronavirus, il giovane Vitor è la vittima più giovane dell’epidemia

Giovane, sano, calciatore in erba: tutta l’Europa si stringe attorno al dolore della famiglia di Vitor Godinho, la vittima più giovane del Covid-19 nel Vecchio Continente.

Emergenza covid-19, in Portogallo la vittima più giovane

L’attestazione che il virus non guarda la carta d’identità è arrivata questa mattina dal Portogallo. Vitor era un adolescente che fino al momento del contagio aveva condotto una vita senza patologie gravi, all’insegna dello sport, con il sogno di diventare un calciatore, comune a tanti suoi coetanei, sulle orme di Cristiano Ronaldo. Con l’arrivo del coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate in modo costante col passare dei giorni, fino alla morte giunta ieri mattina. Come riferito dai media locali, i medici pensano che ad aggravare la situazione del 14enne di Ovar sia stata la psioriasi, che in rari casi può influenzare il sistema immunitario.

Dopo aver riscontrato i sintomi della malattia, gli era stato applicato il tampone ed era quindi risultato positivo. Col passare dei giorni era stato trasferito in terapia intensiva, ma purtroppo per i medici è stato impossibile salvarlo.

Portogallo, infiamma il dibattito sul coronavirus

Ci si chiede adesso se non sia il caso di instaurare, anche nel paese iberico, un regime di lock down più serrato. Risalgono a ieri infatti, le foto proprio di CR7 a spasso assieme alla compagna e i propri figli, che hanno generato un grande polverone. Ovar, il comune del piccolo Vitor, è da una settimana in uno stato di chiusura totale, essendo uno degli epicentri dell’epidemia. In tutta la nazione attualmente si registrano 5962 casi di contagio da coronavirus accertati mentre i morti sono 119.