Ultime notizie Serie A: incontro Lega-AIC

Lega Serie A AIC stipendi calciatori | Oggi pomeriggio era in programma un incontro tra i vertici della Lega Calcio Serie A e Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Primo incontro tra le parti per venirsi incontro in questo periodo di crisi. La Lega Serie A spinge per la tutela dei club e chiede all’AIC, rappresentata da Tommasi la riduzione degli stipendi dei calciatori per questo periodo di inattività. Nelle ultime ore si parla addirittura che la richiesta dei club sarebbe quella di non pagare stipendi da marzo a giugno ai propri tesserati, per ridurre il più possibile le gravi perdite che ci saranno a causa dell’emergenza Coronavirus. L’AIC completamente contro, è pronto a dare un contributo e raggiungere un accordo, come già i calciatori della Juventus hanno pattuito con il proprio club. Il primo incontro che però doveva tenersi oggi è saltato e dunque è tutto rinviato ai prossimi giorni.

Il tanto e atteso incontro di oggi, come riportato da fonti della Lega, sarebbe dunque saltato. A causa della forte emergenza Coronavirus, Lega Serie A e l’Assocalciatori si incontreranno nei prossimi giorni per discutere degli stipendi dei calciatori. La riunione è quindi stata così posticipata ai prossimi giorni, ancora non è stata comunicata la data.