Coronavirus, Serie A: stop agli allenamenti fino a metà aprile

Serie A allenamenti bloccati | Mentre la Lega Serie A e l’AIC trattano sul taglio degli stipendi per evitare il più possibile le perdite dei club, si è pronti allo stop degli allenamenti anche per il prossimo mese. Ad annunciare cosa potrà accadere nelle prossime ore era già stato il Ministro dello Sport Spadafora, parlando di uno stop agli allenamenti per tutto il mese di aprile. Queste alcune delle sue parole:

“Riprendere il campionato dal 3 maggio è irrealistico. Il campionato resta bloccato. Proporrò di prorogare per tutto il mese di aprile anche il blocco degli allenamenti”.

Resta alta l’emergenza Coronavirus, entro domani dovrebbe arrivare un nuovo Dpcm che fermerà tutto lo sport in italia fino al 17 aprile, in attesa poi di nuove comunicazione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i club di Serie A hanno pensato al 12 aprile come data di scadenza per quanto riguarda lo stop agli allenamenti. Il campionato resta per ora bloccato e saranno le prossime settimane quelle decisive per capire se si continuerà o meno con la stagione attuale in corso. Intanto, le società aspettano l’ufficialità delle prossime comunicazioni.