Coronavirus, Maxi Lopez contro Wanda Nara: “Figli a rischio, c’è la quarantena”

Coronavirus, Maxi Lopez attacca ancora Wanda Nara

Coronavirus, Maxi Lopez contro Wanda Nara: nuovo atto. Non c’è pace per l’ex coppia e non si placano le tensioni tra Maxi Lopez e Wanda Nara.

L’attaccante del Crotone ha lanciato un duro attacco all’ex moglie. Il motivo? L’argentina ha portato i loro figli da Parigi alla Lombardia, regione che finora ha fatto registrare il maggior numero di casi di contagio da Coronavirus.

Ultime Maxi Lopez: l’attacco

L’attaccante ha usato toni molto forti per descrivere la sua preoccupazione in merito alla salute dei suoi tre bambini, avuti nel precedente matrimonio con la showgirl.



“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena, quando a tutti viene chiesto di non uscire, perchè i nostri figli sono stati esposti ad viaggio da un Paese all’altro, fino all’epicentro del contagio (Lombardia) senza importarsene delle conseguenze. Non capisco cosa ti è passato per la testa in questo momento in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò. Se non volete restare a casa per voi, restateci per loro, sei la madre di 5 creature ma forse non l’hai notato”.

Attualmente Maxi Lopez si trova in Calabria, da dove non può spostarsi in attesa di un miglioramento della situazione in Italia.