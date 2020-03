Coronavirus, l’Inter richiama i propri calciatori | La settimana scorsa la partenza per i rispettivi Paesi d’origine dopo la quarantena dovuta alla positività di Daniele Rugani. Poi le polemiche e la “paura” di non poterli riavere a disposizione in caso di blocchi intercontinentali più restrittivi. L’Inter corre ai ripari e richiama i suoi calciatori che sono partiti: da Lukaku a Brozovic, passando per Handanovic, Moses e Young ed Eriksen.

Coronavirus, l’Inter richiama i partenti

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si cautelano richiamando i calciatori partiti anche se non ci sono certezze circa eventuali riprese. A metà della prossima settimana, prima di Pasqua, i calciatori torneranno a Milano e dovranno osservare un secondo periodo di quarantena di 14 giorni. L’Inter ha lasciato partire i propri calciatori che volevano avvicinarsi alle famiglie ma non può rischiare di perderli per il resto della stagione per blocchi di spostamenti intercontinentali, semmai si dovesse riprendere.

News Inter, Conte controlla a distanza i calciatori

L’Inter, inoltre, intende richiamare i suoi calciatori anche per controllare il lavoro svolto da casa fino ad oggi. La società vuole ristabilire il piano dieta che organizza maniacalmente. Al ritorno a Milano, i calciatori continueranno ad allenarsi da casa. Almeno per due ore al giorno perché il Suning Center è ancora chiuso per l’emergenza Coronavirus.