Calciomercato Roma: idea Tiquinho Soares dal Porto

Calciomercato Roma: spunta Tiquinho Soares dal Porto

Mercato Roma: spunta Soares dal Porto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca guarda in casa propria per rinforzare l’attacco.

Tiquinho gioca nel Porto e nelle ultime stagioni ha segnato valanghe di gol. Il gigante brasiliano del Porto che la Roma si ricorda bene per gli ottavi di finale di Champions della scorsa stagione potrebbe ora approdare a Roma.

Tiquinho (è il soprannome, il suo vero nome è Francisco) segnò il gol con cui il Porto aprì le danze nel 3-1 che eliminò la Roma ai supplementari, decretando anche la fine dell’avventura di Eusebio Di Francesco in giallorosso.

Il club capitolino aveva provato a prenderlo anche nell’ultima sessione di mercato, quella di gennaio scorso, quando però non se ne fece nulla per l’alta valutazione che dà il Porto al giocatore. Tiquinho ha infatti una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e la scorsa estate i portoghesi ne rifiutarono 23 dalla Cina. Oggi, però, i discorsi possono essere molto differenti nonostante la doppia cifra stagionale (16 gol in 38 partite, tra Liga e coppe varie).

Il coronavirus inevitabilmente è destinato a impoverire le casse (anche) del Porto e lo stesso Tiquinho ha un valore sicuramente più basso, visto che nel giugno 2021 scadrà il suo contratto. Insomma, il brasiliano è destinato o a rinnovare o ad andar via.

Ultime Roma: con 15 milioni è tuo

Per questo motivo per portarlo a casa potrebbe bastare una cifra tra i 12 ed i 15 milioni. Considerando che ha ancora 29 anni, potrebbe essere una scelta giusta per affiancare Dzeko o magari dargli anche il cambio. L’attaccante, che nella vita per vivere ha fatto anche il muratore in Brasile, potrebbe essere un vero gregario da utilizzare all’occorrenza anche se la società studia altri nomi.