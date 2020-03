Calciomercato Roma, occasione Gotze: ci sono anche i primi contatti

Calciomercato Roma: Gotze potrebbe essere l’occasione a zero

Calciomercato Roma – Gotze | Non ha brillato quanto si potesse aspettare, il centrocampista tedesco Mario Gotze, nel corso della sua intera carriera. La vecchia promessa del panorama mondiale di calcio però, è riuscito a togliersi soddisfazioni importantissime con le maglie del Borussia Dortmund, del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Impossibile dimenticare il suo gol ai tempi supplementari nella finale dei Mondiali in Brasile, riuscendo a realizzare una rete storica per la Germania. Per la prima volta una Nazionale europea riuscì a vincere un Mondiale in Sud America, proprio con il suo gol siglato ai tempi aggiuntivi. Lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione ed è praticamente pronto ad una nuova avventura, andando in scadenza al margine della stessa stagione. Possibile approdo in Serie A nel 2021?

Ultime Roma, Gotze è un’occasione a parametro zero: Petrachi già a lavoro per il colpo