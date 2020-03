Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: ecco perché ADL deve sbrigarsi

Calciomercato Napoli, rinnovo per Gattuso: la mossa di Aurelio De Laurentiis per il futuro

Calciomercato Napoli – Rinnovo Gattuso | Mentre il calcio è fermo, i club di Serie A progettano il futuro. Tra questi, c’è sicuramente quello di Aurelio De Laurentiis, che stava tornando in carreggiata per risalire le posizioni di classifica. Dal 12esimo posto, fino al sesto, piano piano e con l’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei, le cose stavano cambiando per il club azzurro e in campionato. Uno score niente male quello del tecnico calabrese, che aveva fatto tornare il San Paolo a ruggire, dopo un periodo di ostilità tra la tifoseria stessa e la squadra del Napoli. L’idea di Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, sarebbe appunto quella di continuare su questa strada. E’ per questo che, al più presto possibile, la società andrà a confermare il tecnico anche per le prossime stagioni.

Ultime Napoli, Gattuso deve rinnovare entro il 30 aprile: particolare clausola all’interno del contratto