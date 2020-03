Calciomercato Napoli, Muriqi entra nella lista di Giuntoli

Vedat Muriqi entra nell’orbita Napoli per quanto riguarda il calciomercato: la scadenza del suo contratto ne fa una vera e propria occasione.

Calcio mercato Napoli, pronto l’affare Muriqi

Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Napoli: gli agenti del polacco non riescono a trovare un accordo per quel che riguarda il rinnovo del proprio assistito con il club di Aurelio De Laurentiis. Ballano sia le cifre a proposito del prossimo stipendio, sia quelle sulla clausola rescissoria da fissarsi: in entrambi i casi, la distanza è ancora molto ampia. Ecco perché, in particolar modo per quel che riguarda il settore offensivo, Giuntoli ha mandato di guardarsi intorno. Come riferisce il portale turco Ahaber, l’ultima idea è quella di fiondarsi sul kosovaro Vedat Muriqi.

Ultime Napoli, i dettagli del colpo Muriqi