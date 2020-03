Calciomercato Napoli, si separano le strade di Milik e Zielinski | Carriera iniziata insieme nelle giovanili delle Polonia, poi mondi diversi ad accompagnare carriere diverse. Uno, Milik, in Olanda, a formarsi con l’Ajax. L’altro, Zielinski, in Italia, con Udinese, Empoli e poi Napoli per consacrare il suo status da calciatore affermato. Nel 2016 le strade dei due polacchi si intrecciano di nuovo: il Napoli, già detentore del cartellino di Piotr Zielinski, acquista Arek Milik e i due stringono un rapporto ancora più stretto.

Calciomercato Napoli, Milik e Zielinski si separano

Il futuro, però, potrebbe vedere i due giocare in squadre diverse. Arkadiusz Milik, infatti, potrebbe dire addio a fine stagione senza un rinnovo del contratto che ha la scadenza fissata per il 30 giugno 2021. Il Napoli ha sempre creduto nelle sue capacità, anche dopo i due delicati infortuni ai legamenti crociati, ma forse non basta. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il centravanti polacco ha intenzione di cambiare aria per provare nuove avventure. Gli azzurri si sono già cautelati con l’acquisto di Andrea Petagna e con una base di rinnovo di Dries Mertens. Non è da escludere, però, che le cose possano cambiare: il calciomercato riserva strade infinite e anche un’eventuale sterzata finale con annesso rinnovo di Milik (ad oggi molto difficile), non è da escludere.

Notizie Napoli, Zielinski ha già rinnovato

Situazione diversa per Zielinski: il centrocampista classe ’94 rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Anzi, stando a quanto riferisce la rosea, il rinnovo sarebbe già arrivato e senza l’emergenza Coronavirus sarebbe già arrivata anche l’ufficialità. Rinnovo fino al 2025 a cifre raddoppiate rispetto ad oggi e con una clausola rescissoria che toccherà quota 100 milioni.