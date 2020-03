Calciomercato Napoli: Di Lorenzo nel mirino di un grande club

Ultime Napoli Di Lorenzo Manchester United | Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha compiuto il suo vero salto di qualità in questa stagione. Il terzino classe 1993 in soli pochi anni è passato dalla Serie C alla Serie A tra Matera ed Empoli, poi il trasferimento al Napoli la scorsa estate. In questa stagione Di Lorenzo si è dimostrato uno dei migliori del Napoli, che nonostante le difficoltà che il club ha avuto è rimasto una delle uniche note positive. Partite ad altissimo livello anche alle sue prime in Champions League, dove il calciatore ha tenuto testa a grandi avversari tra Liverpool e Barcellona. Intanto, su di lui già ci pensano molti club importanti, anche il Manchester United è finito su di lui. Non solo Koulibaly, il club inglese punta anche al terzino.

Calciomercato Napoli: Di Lorenzo nel mirino del Manchester United, contattato l’agente

Come riportato dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il calciatore è finito nel mirino di un grande club, si tratta del Manchester United. Pare, infatti, che nelle scorse settimane, secondo, il Manchester United avrebbe addirittura già chiesto informazioni all’agente del calciatore per il terzino del Napoli. Il calciatore è arrivato l’anno scorso e ha un contratto fino al 2024 con il Napoli. Arrivato per 8 milioni dall’Empoli, il valore del calciatore adesso è molto più elevato e difficilmente il Napoli lo lascerà partire.