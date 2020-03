Calciomercato Milan, Galliani chiude ad Ibrahimovic al Monza | Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere al Milan e, probabilmente, neppure al Monza. Settimane fa si era parlato di un possibile e clamoroso colpo di mercato di Silvio Berlusconi per la promozione in Serie B del suo Monza. Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, però, ha chiuso le porte ad ogni possibile trattativa.

Calciomercato Milan, Galliani: “Ibrahimovic non verrà al Monza”

Zlatan Ibrahimovic non conosce ancora il suo futuro. Ha il contratto in scadenza a giugno con il Milan e le parti non sono vicine per un eventuale accordo per il prolungamento di un’altra stagione. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani avevano pensato a lui per il nuovo progetto del Monza che nella prossima stagione dovrebbe giocare in Serie B. Un affare di mercato che avrebbe intrigato tutto il mondo del calcio, Ibrahimovic compreso. Ma è lo stesso amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a chiudere ad un possibile arrivo dello svedese. Ai microfoni del Corriere della Sera, spiega i motivi della non fattibilità dell’accordo.

“Mettiamo una pietra tombale sul sogno Ibrahimovic. Il suo mancato arrivo al Monza è un effetto collaterale del virus. Alla luce della crisi mondiale e dell’incertezza sulle date della ripresa di questo campionato e di inizio del prossimo, il progetto sfuma”.

News Milan, Ibrahimovic pensa al ritiro

Sulle pagine del Corriere della Sera, dunque, si ipotizza uno Zlatan Ibrahimovic poco convinto di restare a Milano. Soprattutto dopo l’addio improvviso di Zvonimir Boban che non è affatto piaciuto all’attaccante svedese. Prende forma, dunque, l’ipotesi del ritiro dal calcio giocato a quasi 39 anni.