Calciomercato Milan: Donnarumma a Chelsea, pronti 60 mln più Kepa

Calciomercato Milan: Donnarumma può finire al Chelsea

Notizie Milan, Donnarumma può dire addio ma l’offerta del Chelsea è folle. Se confermata, l’operazione darebbe da 140 milioni di euro, in teoria. I Blues, infatti, come riportato da Tuttosport i Blues sarebbero pronti ad offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa, (pagato due anni fa 80 milioni).

Frank Lampard vuole fortemente il portiere italiano, l’ha messo in cima alla lista dei desideri del prossimo mercato dei Blues.

Ivan Gadizis da questa cessione spera di guadagnare molto, di sistemare così i conti rossoneri. L’affare potrebbe essere agevolato dalla decisione di Casa Milan di non accontentare le richieste di rinnovo pervenute in questi mesi da Mino Raiola. Richieste fuori mercato per i parametri dei rossoneri. Il contratto del numero uno rossonero è in scadenza nel 2021 e per il Milan non rimane altra scelta cedere il portiere per non perderlo tra un anno a zero.

Ne deriva che il prezzo potrebbe anche calare, per questo il Milan deve fare in fretta. Ma una buona notizia c’è. Dall’Inghilterra sarebbe arrivata sul tavolo di Donnarumma un’offerta irrinunciabile: 5 anni di contratto a 8 milioni più bonus a stagione. Un ingaggio ricco, ricchissimo e la possibilità di giocare in Europa. Il club inglese, inoltre, sarebbe pronto a liberarsi di Kepa (che ha avuto problemi anche con Sarri) per fare spazio al numero uno rossonero.

Milan: Kepa il più pagato

Sul tavolo della società di Via Aldo Rossi oggi ci sarebbe la cifra di 60 milioni di euro. Un prezzo di vendita che, a un anno dalla scadenza, non può lasciare indifferente né Ivan Gazidis e nemmeno la proprietà del Fondo Elliott al quale verrebbe aggiunto anche il cartellino di Kepa, il portiere più pagato della storia.