Calciomercato Lazio: Vazquez un’idea, della squadra

Ultime Lazio: Vazquez può tornare in Italia? Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe questa l’idea…dei calciatori che hanno letteralmente “chiamato” il trequartista italo argentino per giocare nella capitale.

Il momento a Roma, nonostante tutto quello che sta succedendo, è magico per la squadra ed il contatto con i tifosi resta. I calciatori non voglio far spegnere l’entusiasmo che si era venuto a creare, a suon di gol e vittorie (compresa quella in Supercoppa) nel corso della stagione. La squadra, rimasta a Roma, ha ricevuto un programma di lavoro personalizzato dallo staff tecnico.

Lazio: il messaggio di Correa a Vazquez

Sui social sono tutti scatenati, Immobile si diverte ad allenarsi a casa. In settimana Luis Alberto ha riabbracciato moglie e figli che, dopo settimane, lo hanno raggiunto dalla Spagna. Correa si è invece divertito ai fornelli, pubblicando un video mentre prepara le empanadas argentine. L’ex Palermo Franco Vazquez, suo compagno a Siviglia, ha commentato il filmato. «Vieni alla Lazio. Ti preparo quel che vuoi», gli ha risposto il Tucu.

Perché i giocatori della Lazio mantengono i contatti con i tifosi e cominciano a pensare anche al campo, alla corsa scudetto, e perchè no anche alla prossima Champions League che la banda Inzaghi potrebbe giocare da protagonista. Per questo il ds Tare cerca rinforzi di esperienza.