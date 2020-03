Calciomercato Juventus: Van de Beek è il centrocampista per il domani

Calciomercato Juventus, Van de Beek ri-finisce nel mirino: è l’idea per il centrocampo

Calciomercato Juventus – Van de Beek | Torna in auge o forse non è mai andato via dalla lista di Fabio Paratici. Il CFO bianconero lo ha messo nel mirino e, tra gli altri nomi per il centrocampo, potrebbe alla fine essere lui l’uomo scelto per il centrocampo del domani, di Maurizio Sarri. Dopo aver piazzato il colpo De Ligt, la Juventus torna a bussare alle porte dell’Ajax. L’altro talento, tra gli artefici dell’incredibile corsa verso la semifinale di Champions League, è Donny Van de Beek, centrocampista che ha fatto letteralmente impazzire la difesa bianconera nei quarti di finale della Coppa Campioni. A fine stagione potrebbe dire addio al club dell’Eredivisie, con l’addio ai lancieri che arriverebbe in concomitanza con quello di Ziyech, finito al Chelsea in Premier League.

News Juventus, Van de Beek è un obiettivo: i bianconeri tentano un altro assalto all’Ajax

Non solo Pogba o Aouar tra i nomi seguiti dalla Juventus, perché il CFO bianconero, Fabio Paratici, studia il piano B, C e anche D. Quello D riguarda Donny Van de Beek, talento assoluto dell’Ajax, pronto ad un’esperienza diversa da quella ai lancieri. Il calciatore continua ad essere accostato al Real Madrid, ma la soluzione italiana e alla Juventus, è concreta. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.com, il centrocampista dell’Ajax potrebbe raggiungere in Serie A e ai bianconeri, il suo ex capitano Matthijs De Ligt.