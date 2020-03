Calciomercato Inter, Musso parla del futuro | Samir Handanovic continua a convincere e ad essere il numero uno indiscusso dell’Inter ma la società nerazzurra sta iniziando a guardarsi intorno per assicurare il futuro dei pali. Piace Juan Musso, attuale portiere dell’Udinese, che tanto sta facendo bene nella sua seconda stagione in Serie A.

Calciomercato Inter, Musso: “Interesse nerazzurro fa piacere”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino Olè: ha parlato della sua esperienza in Serie A e degli obiettivi futuri.

“Mi piacerebbe giocare di nuovo con alcuni dei miei ex compagni. Ho ottimi ricordi di Lautaro Martinez e vorrei giocare di nuovo insieme a lui. E’ un lottatore, non molla mai. Penso sia uno dei migliori attaccanti del mondo. Da tante settimane sento dire che potrebbe andare al Barcellona ma non c’è niente di sicuro. Nel calciomercato va preso tutto con le pinze”.

Interesse dell’Inter? “Ogni giorno cerco di superarmi. Attualmente penso solo all’Udinese e a come devo migliorarmi. I bianconeri mi hanno dato l’oppportunità di vestire la maglia dell’Argentina e per me questo è importantissimo. Ovviamente fa piacere sentire che un club così importante come l’Inter sia interessato a me”.

Notizie Inter, Musso parla del futuro

“Gli acquisti dei cartellini si fanno solo quando il mercato è aperto ma è normale che nel frattempo ci siano discorsi tra i dirigenti. Credo che possa essere successo anche per me, per capire il prezzo del mio cartellino. So di aver giocato due buone stagioni all’Udinese e non mi spaventano le voci”.

Coppa America? “Volevo andarci, è un peccato che sia stata rinviata. Vestire la maglia dell’Argentina è il massimo, quando mi convocano è sempre come se fosse la prima volta“.

Coronavirus? “Spero che l’esperienza dell’Italia possa servire anche ad altri Paesi e non fare troppe vittime. Ormai i cittadini italiani hanno imparato e rispettano tutte le regole“.