Calciomercato Inter, Lautaro Martinez tra Barcellona e Real Madrid

Calciomercato Inter Lautaro Martinez Barcellona Real Madrid | In Spagna sono sicuri, Lautaro Martinez il prossimo anno giocherà in Liga. Barcellona e Real Madrid le squadre sulle sue tracce, ma secondo i media spagnoli, il club catalano avrebbe già trovato l’accordo per il giovane calciatore argentino. L’Inter però è decisa e tenere il calciatore e non cederà a meno che non sia lui stesso a voler andare via. Niente scambi, soltanto la clausola rescissoria può separare Lautaro dal club di Milano. Clausola rescissoria che si aggira intorno ai 110 milioni di euro. Intanto, riguardo queste voci di mercato, ha parlato l’agente del calciatore.

Ultime Inter: Lautaro Martinez, l’agente parla delle voci di mercato su Barcellona e Real Madrid

Beto Yaque, agente dell’attaccante argentino chiarisce la situazione, ma soprattutto parla della reazione di Lautaro a voci di mercato che lo vedono ad un passo dal Real Madrid e dal Barcellona:

“Su di lui simili voci non fanno nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte, lui non mi ha mai chiesto nulla riguardo a Barcellona e Real Madrid. Non gli importa sapere se siano vere o false certe voci. Lui pensa solo a fare gol e a nient altro, abbiamo parlato con molte persone ultimamente, ma al momento nessun dirigente. Essere tra i più ambiti sul mercato è un sogno per lui”.

Intanto, lanciato anche un segnale per un eventuale rinnovo di contratto a Steven Zhang. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2023 e percepisce poco più di 2,5 milioni di euro a stagione: “La sua costante crescita ha fatto sì che i migliori club siano sulle sue tracce, ora tutti lo guardano con attenzione. Speriamo che il suo duro lavoro sul campo venga ricompensato come merita”.