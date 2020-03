Calciomercato Inter: Lautaro via solo per la clausola, niente scambi

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez parte per 112 milioni

Ultime Inter: Lautaro Martinez non si tocca. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe finire al Barcellona. La punta ha già scelto il suo futuro, il sogno di giocare con Messi è troppo grande per dire di “no” ai catalani.

Tuttavia la società nerazzurra avrebbe preso una clamorosa decisione. L’Inter di Steven Zhang i giocatori forti non li vende. A meno che non siano loro a manifestare l’intenzione di andare via.

Lautaro non ha manifestato alla società nerazzurra l’intenzione di andarsene. Passaggio non banale: in tempi di emergenza coronavirus, leggere il mercato sarà dura. Lautaro guadagna “solo” 1,5 milioni più bonus a stagione, contratto ormai “vecchio”, non adeguato a quanto fatto vedere in campo in questa stagione. E l’Inter è disposta a riconoscere all’argentino un contratto da top, ma solo dopo la scadenza della clausola da 112 milioni che l’argentino sotto sotto spera che il Barcellona paghi.

Ultime Inter: nessuna contropartita

Ma il Barca non è detto che sia condizioni economiche migliori per riuscire a chiudere un’operazione onerosissima. Altrimenti non si spiegherebbe la volontà di inserire contropartite. Ci sono alcuni giocatore che in assoluto non dispiacciono. Il nome di Vidal è fin troppo semplice da ipotizzare, ma lo stesso Semedo è un profilo da seguire. Ma la notizia del giorno è un’altra, i nerazzurri non accetteranno calciatori in cambio della punta.